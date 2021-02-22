اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 12:24 م
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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 6 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 6.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 18.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفى 7.5 جنيه
الجوافة 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8.5 جنيه
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه

 


أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الطماطم

أسعار الخضراوات فى منافذ وزارة التموين

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