أجسام غريبة قادمة من الفضاء تضئ سماء مدينة أسترالية.. اعرف قصتها.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجل أحد سكان مدينة كوينزلاند الأسترالية، مشهد غريب لسلسلة متتالية من الأجسام تسير فى سماء مدينة كوينزلاند في ظاهرة غريبة من نوعها، وأظهرت لقطات الفيديو ثلاثة أجزاء من أجسام أعتقد أنها شهب ساطعة تضىء السماء فوق المدينة، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

لكن تبين أن الأجسام السائرة في سماء مدينة كوينزلاند الأسترالية، هى بقايا صاروخ صينى سقط بعد تجربة إطلاق ناجحة لقمر صناعى بهدف إجراء أبحاث فى الفضاء، وحينما دخلت بقايا الصاروخ الفضائى إلى الغلاف الجوى للأرض احترقت.



الاجسام تسير فى السماء



جانب من الفيديو

وأوضح الدكتور جونتي هورنر، عالم الفلك في جامعة جنوب كوينزلاند في استراليا، أن الضوء الساطع كان من بقايا صاروخ صيني أُطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء منذ فترة والآن دخل الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض واحترقت بقاياه بسبب العوامل الجوية.



صور من الاجسام



قبل انفجار الجسم

وكانت الصين، قد أطلقت، الأربعاء الماضي، مجموعة من أقمار "ياوقان-31" للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكر مركز جيوتشيوان - في بيان الأربعاء - أن الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد تم إطلاقها الساعة 10:22 صباح الأربعاء، بتوقيت بكين، وذلك على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-4 سي".

أيضًا مع بداية الشهر الحالي، أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات، وذلك من مركز إطلاق شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شيتشانغ - في بيان أن القمر الصناعي تم إطلاقه على متن الصاروخ الحامل (لونج مارش-3بي) ودخل المدار المقرر بنجاح، مشيرا إلى أن القمر سيستخدم في نقل بيانات الاتصالات والراديو والتليفزيون وكذلك اختبارات التكنولوجيا.