اليوم السابع
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7 مساجد بالعريش تشارك فى إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

السبت، 27 فبراير 2021 09:27 ص
7 مساجد بالعريش تشارك فى إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تطعيم الأطفال - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تشارك 7 مساجد بالعريش فى إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال. وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية، لتسهيل مهمة الطاقم الطبي لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى سن خمس سنوات، والمقرر تنفيذها بمدينة العريش فى الفترة من يوم الأحد 28 فبراير 2021 وحتى الثلاثاء ٣ مارس 2020 .

وتبدأ الحملة من الساعة التاسعة صباحا، حتى الثانية عشر ظهرا، وتم التنسيق مع مسئول الثقافة الصحية والإعلام على أن يكون مقر الفريق الطبى لحملة التطعيم من أمام 7 مساجد كبرى بمدينة العريش .

والمساجد هى "الرفاعي ومسجد القرماني، ومسجد أبى فراس، ومسجد النصر بإدارة شرق العريش، ومسجد  الفتاح (تحفيظ القرآن سابقا)، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الزهور بإدارة غرب العريش".

 

 

 


شمال سيناء

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الاوقاف

حملة تطعيم الأطفال

التطعيم ضد شلل الأطفال

صحة شمال سيناء

مرض شلل الأطفال

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