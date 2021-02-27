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14 إجراء في الجامعات للوقاية من كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول

السبت، 27 فبراير 2021 07:57 ص
14 إجراء في الجامعات للوقاية من كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول الاجراءات الاحترازية بالجامعات- ارشيفية
كتب محمد صبحى

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وضع المجلس الأعلى للجامعات مجموعة من الضوابط الاحترازية للوقاية من كورونا، تقوم الجامعات بتنفيذها خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول  اليوم السبت، ثم استئناف الدراسة بالتيرم الثانى وتضمنت 14 إجراء وهى:- 
 
1- وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أى تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).
 
2- عمل مسار إجبارى لدخول الطلاب للجان، ومسار إجبارى للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.
 
3- وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.
 
4- تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى بالدخول والخروج. 
 
5- التأكد من توجيه الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدًا عن أماكن الطلاب.
 
6- التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة 2 متر بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.
 
7- توفير ماسكات واقية (كمامات) لكافة الطلاب والملاحظين باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.
 
8- تعقيم صالات الامتحانات بين كل فترة امتحان، والتى تليها من خلال شركات متخصصة فى هذا المجال.
 
9- تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التى تليها، فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، مع التوصية بأن تكون مواد التعقيم دون رائحة نفاذة.
 
10- تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة، أو استخدام باركود للطالب مدرج على كراسة امتحانه لتمييزه عن غيره من الطلاب، مثل: المتبع بكلية الهندسة.
 
11- الاهتمام بجانب النظافة للكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى منافذ التهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح. 
 
12 توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.
 
13- بعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين، مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها فى صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء فى فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول.
 
14- تشكيل مجموعات من الطلاب وتحت إشراف مباشر لأعضاء هيئة التدريس، تكون مهمتهم تشجيع الطلاب على الانخراط فى مبادرات، منها: (اطمن معانا – صحتك تهمنا) للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخول لجان الامتحان.
 

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الفصل الدراسى الثانى

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