وصايا مرورية تحميك من الحوادث عند القيادة فى الشبورة المائية.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بمجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الارصاد الجوية.

وشملت النصائح والإرشادات المرورية ما يلى:

- تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية .

-إضاءة جميع انوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.

-فتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

-سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

-استعامل مساحات المطر.

-استخدام آلة التنبية علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- عند تعطل سيارتك بمنطقة الشبورة اسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة او مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة .

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك .

-السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- اتبع نصائحة حتي تصل الي اسرتك سالما.

-عند وجود أعطال يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000