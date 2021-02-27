وزير النقل يضع حجر الأساس لمشروع "تحيا مصر المنصورة".. فيديو وصور

الدقهلية شريف الديب

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل: أننا نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع "تحيا مصر المنصورة"، وهي سلسلة مشروعات عملاقة وليس لدينا مانع بأن نصرف عليه من صندوق تحيا مصر، لأن أموال الصندوق من تبرعات المواطنين.

وتابع "الوزير" خلال وضع حجر الأساس لمشروع "تحيا مصر المنصورة": أطالبكم بأن يكون هناك صندوق لدعم المشروع تحت مسمى تحيا مصر للمنصورة، فجزء من التمويل من السكة الحديد، وذلك للمساهمة فى المشروعات العامة وحتى المسطحات الخضراء ستُنفذ والعائد المادى سيذهب للمستشفيات، مضيفا أن الهدف تعظيم موارد السكة الحديد لأنها مديونة بـ80 مليار جنيه نصفهم للبنك المركزى مؤكدا: "الحمد لله أسقطنا جزءا وسددنا الباقى".

وأضاف "الوزير": تذكرة القطار وحدها لا تنفع للإنفاق على السكة الحديد والآن نستثمر أراضى السكة الحديد وبذلك نحصل على موارد أخرى للسكة الحديد خلاف التذكرة التى لا تكفى وحدها للصرف على الهيئة.

وتابع "الوزير"، أنه تم عرض المشروع على الرئيس ورجع ثلاث مرات من الرئيس وطلب دراسته والوصول لمشروع متكامل، وجاءت فكرة استغلال الأراضى الفضاء فى كل عواصم المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى والتى تتبع الوزارات والشركات وهذا مشروع قومى فى عدد من عواصم المحافظات مثل مشروع حياة كريمة ليستفيد أهالى المنصورة وأضفنا منطقة المحلج وبمرافق تخدمه كلها، مضيفا أن الإسكان وقطاع الأعمال سيعود لهما عائد بيع الجزء الذى يملكونه ونحن كسكة حديد نأخذ العائد الخاص بالسكة الحديد.

وأشار وزير النقل، إلى أن قصر الثقافة ليس من الضرورة أن يطل على النيل وسنقيم بديلا له ولن نحمل الدولة أى مليم فسنقيم سينما ومكتبة إلكترونية وكل ما يطالب به مثقفو المنصورة، والأرض سيقام عليها فندق تستفيد منه المحافظة للسياحة العلاجية والعائد سيعود على المحافظة فى صورة خدمات للمحافظة وللصرف على المستشفيات، متابعا: اليوم سيتم وضع حجر الأساس للبناء على مبانى السكة الحديد وسنجدد الشوارع والمرافق المحيطة والطريق الدائرى، كما أنه تم صرف تعويضات 4 مليارات جنيه وآخرها 500 مليون جنيه للأهالى.

وأكد وزير النقل، أنه سيتم إقامة نادٍ للسكة الحديد كبديل للنادى الحالى وكذلك المحلات فسيتم البناء وتعويض الأهالى، وسنقوم بإنشاء ممشى أهل مصر، وقمنا بعدة مشاريع بالطرق والكبارى لصالح المحافظة، متابعا: نسعى لتكون الدقهلية طليعة عواصم المحافظات للارتقاء بها وتنفيذ مشاريع إسكان لخدمة المحافظة وتطويرها.

وأضاف وزير النقل، "أننا سنعيد حديقة الحيوانات مرة أخرى وطبقا للمساحة المتاحة سيكون هناك محال ليعود الدخل على الحديقة وسيتم تعيين لجنة من النواب لوضع آلية لتطوير الحديقة وتباع المحلات وتوضع وديعة للصرف على حديقة الحيوانات".











