اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصحة البلجيكى: كورونا مستمر بيننا ويختبر قدرتنا على التحمل

السبت، 27 فبراير 2021 07:00 ص
وزير الصحة البلجيكى: كورونا مستمر بيننا ويختبر قدرتنا على التحمل فيروس كورونا
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح وزير الصحة الفيدرالي البلجيكى، فرانك فاندنبروك، "بأن فيروس كورونا لا يزال مستمر اختبار قدرتنا على التحمل ووحدتنا، ولحسن الحظ ، نحن اليوم متحدون"، ذلك خلال كلمته فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء اللجنة الاستشارية أمس الجمعة.

وقال الوزير إن عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة إرتفع إلى 400 شخص. “وفقًا للاتفاقيات السابقة ، طلبنا من المستشفيات الإنتقال إلى المرحلة 1B وبالتالي الاستعداد لما هو أسوأ.”

بالإضافة إلى ذلك ، حث فاندنبروك المواطنين على عدم التردد إذا كانت لديهم شكاوى لا علاقة لها بــ كوفيد-19. مشيراً إلى إن القرار الأكثر خطأ هو تأجيل المخاوف الضرورية الأخرى، فقد حدث ذلك خلال الأشهر الأخيرة ، لكن لا ينبغي أن يحدث الآن “.

 

وأكد الوزير “المستشفيات آمنة ويمكنها التعامل مع الحالات المرضية الأخرى غير كوفيد-19 كذلك. ولكن يجب على الناس بالتأكيد الذهاب إلى المستشفى إذا كانت لديهم شكاوى أو مخاوف ، وهذا أمر مهم “.

 


كورونا

بلجيكا

كورونا فى بلجيكا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة