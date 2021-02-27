وزير الصحة البلجيكى: كورونا مستمر بيننا ويختبر قدرتنا على التحمل

كتب أحمد علوى

صرح وزير الصحة الفيدرالي البلجيكى، فرانك فاندنبروك، "بأن فيروس كورونا لا يزال مستمر اختبار قدرتنا على التحمل ووحدتنا، ولحسن الحظ ، نحن اليوم متحدون"، ذلك خلال كلمته فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء اللجنة الاستشارية أمس الجمعة.

وقال الوزير إن عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة إرتفع إلى 400 شخص. “وفقًا للاتفاقيات السابقة ، طلبنا من المستشفيات الإنتقال إلى المرحلة 1B وبالتالي الاستعداد لما هو أسوأ.”

بالإضافة إلى ذلك ، حث فاندنبروك المواطنين على عدم التردد إذا كانت لديهم شكاوى لا علاقة لها بــ كوفيد-19. مشيراً إلى إن القرار الأكثر خطأ هو تأجيل المخاوف الضرورية الأخرى، فقد حدث ذلك خلال الأشهر الأخيرة ، لكن لا ينبغي أن يحدث الآن “.

وأكد الوزير “المستشفيات آمنة ويمكنها التعامل مع الحالات المرضية الأخرى غير كوفيد-19 كذلك. ولكن يجب على الناس بالتأكيد الذهاب إلى المستشفى إذا كانت لديهم شكاوى أو مخاوف ، وهذا أمر مهم “.