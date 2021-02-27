وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان أعمال تطوير ورفع كفاءة 10 منازل لأسر أولى بالرعاية

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة 10 منازل للأسر الاولي بالرعاية بقرية الغابة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بتكلفة 900 ألف جنيه، بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير وجمعية تنمية المجتمع بأبو كبير، وذلك تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياه أفضل للمواطنين الأكثر إحتياجاً.

تفقد الوزير والمحافظ، المنازل بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتي شملت الإحلال والتجديد للمنازل وترميم الجدران، وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والدهانات، وتبليط أرضيات الحمامات والمطابخ بالسيراميك، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، ليكون سكنا كريمًا آمنًا يليق بالأسر الأولى بالرعاية.

أشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمجهودات الدولة والتي تسعي جاهدة لتدعيم مشروعات البنية التحية بالقرى الأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الخدمات للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة لهم، وتحسين الخدمات المقدمة اليهم.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تحسين مستوي معيشتهم، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية.

قدم الأهالي الشكر لوزير التموين ومحافظ الشرقية، لمشاركتهم فرحتهم بافتتاح المنازل بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لتكون لهم مسكناً آمنا به كافة مقومات الحياه.