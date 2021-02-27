وزير التعليم العالى يطمئن على سير الامتحانات بآداب عين شمس

كتب ــ محمود راغب - عزوز الديب

تفقد منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، فى أولى جولاته للاطئنان على سير امتحانات التيرم الأول بالجامعات.

وحرص وزير التعليم العالى، على تفقد الحرم الرئيسى للجامعة وأعمال التطوير التى شهدها الحرم ، وحرص على لقاء عدد من الطلاب ، الذين التفوا حوله لالتقاط الصور السيلفى.

وشهد الجولة كل من، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشهدت الجولة تفقد الإجراءات الاحترازية بكلية الآداب ، والتى شهدت إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع استقبال الطلاب لاستئناف الدراسة وانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وشهدت بوابات الكلية إجراءات احترازية مشددة من كشف حرارى وتعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة .

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أجروا جولة تفقدية داخل حرم الجامعة ، حيث أعلن رئيس جامعة عين شمس ، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة ، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 من فبراير الجاري،

وجاء ذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة المستمر ‏ علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية الجائحة وعدم التهاون في هذه الإجراءات للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.