اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يتفقد الامتحانات بطب أسنان عين شمس ويشيد بالإجراءات الاحترازية

السبت، 27 فبراير 2021 09:45 ص
وزير التعليم العالى يتفقد الامتحانات بطب أسنان عين شمس ويشيد بالإجراءات الاحترازية امتحانات طلاب عين شمس
كتب محمود راغب - عزوز الديب

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أجرى منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، جولة بجامعة عين شمس، لتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، التى انطلقت اليوم بمختلف الجامعات المصرية، حيث بدأت الجولة من كلية طب الأسنان بالجامعة .

وشهد الجولة كلا من الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث .

كما شهدت الجولة تفقد الإجراءات الاحترازية بكلية طب الأسنان، والتى شهدت إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع استقبال الطلاب لاستئناف الدراسة وانطلاق ماراثوان امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وشهدت بوابات الكلية إجراءات احترازية مشددة من كشف حرارى على البوابات الخاصة بالكلية فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة .

وأجرى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جولة تفقدية داخل حرم الجامعة، حيث أعلن رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 من فبراير الجارى.

وجاء ذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة المستمر ‏ على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى والتى قد اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية الجائحة وعدم التهاون فى هذه الإجراءات للتصدى والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 


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عين شمس

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الفصل الدراسى الاول

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