اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 03:27 م
خالد صلاح
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نيجيريا تعلن إطلاق سراح 42 شخصا اختطفوا من مدرسة قبل أسبوعين

السبت، 27 فبراير 2021 02:23 م
نيجيريا تعلن إطلاق سراح 42 شخصا اختطفوا من مدرسة قبل أسبوعين مسلحون
أ ش أ

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أعلنت السلطات النيجيرية إطلاق سراح 42 شخصا، من بينهم 27 طالبا، من قبضة مسلحين كانوا قد اختطفوهم قبل أسبوعين من مدرسة بولاية (نيجر) شمالي البلاد.


وأكدت المتحدثة باسم حاكم الولاية ماري نويل بيرجي - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم السبت، وصول الأشخاص الذين أُطلق سراحهم إلى عاصمة الولاية (مينا).


يشار إلى أن نبأ إطلاق سراح المختطفين يأتي بعد يوم من إعلان الشرطة أن مسلحين اختطفوا 317 طالبة من مدرسة داخلية بمكان آخر في ولاية (زمفرا) شمالي نيجيريا، كما أفاد ساكن بالمنطقة بأن المسلحين اعتدوا أيضا على معسكر للجيش قريب من المنطقة ونقطة تفتيش أمنية، ومنعوا الجنود من التدخل والتعامل مع عملية الاختطاف الجماعي. 


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