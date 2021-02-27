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طلاب الأزهر يبدأون امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط اجراءات احترازية.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 09:51 ص
طلاب الأزهر يبدأون امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط اجراءات احترازية.. صور طلاب الأزهر يبدأون امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب لؤى على

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تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائى والثانوى، بمعاهد حلمية الزيتون. وخلال الجولة اطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحرارى أثناء دخول الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامة والتباعد نهاية بتوافر المطهرات.
 
وخلال جولته طمأن عباس الطلاب على صدور توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وان تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، واضاف رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أنه سيتم استئناف الدراسة عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة.
 
وأدى طلاب الفرقتين الرابعة والخامسة الابتدائي امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية اليوم السبت، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الإثنين 1 مارس، ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية غدا الأحد 28 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.
 
كما أدى طلاب الفرقة الاولى بالصف الاول الثانوى بقسميه العلمى والادبى ،الامتحان بمادة القران المريم والفقه والثقافة الاسلامية .
 
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