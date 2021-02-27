ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الزراعى "أسوان - القاهرة" أمام منطقة جعفر الصادق بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وتبين أن المصابين هم: فتحيه هلال ابراهيم 50 سنه، همام اسماعيل احمد 26 سنه، مجاهد جمعه ابازيد 65 سنة، عيسى حسين محمد 38 سنة، نورا جمعه ياسين 40 سنة، والطفل بحر بدرى السيد، 4 سنوات، وشقيقه كريم 5 سنوات، والطفل عدى صلاح بدرى 8 سنوات، هدى محمد عبد المجيد 38 سنة، إعدال محمد احمد 35 سنة.

وتوفى كلا من: "ياسمين ركابى أحمد 46 سنة، وسيد عبد الفتاح محمد 28 سنة، ومحمود سعيد جاد الكريم 55 سنة". وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المشرحةتحت تصرف النيابة، بينما تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي ومصابين اثنين إلى مستشفى ادفو العام، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.