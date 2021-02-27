اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم الطريق الزراعى بأسوان

السبت، 27 فبراير 2021 01:52 م
ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم الطريق الزراعى بأسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الزراعى "أسوان - القاهرة" أمام منطقة جعفر الصادق بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وتبين أن المصابين هم: فتحيه هلال ابراهيم 50 سنه، همام اسماعيل احمد 26 سنه، مجاهد جمعه ابازيد 65 سنة، عيسى حسين محمد 38 سنة، نورا جمعه ياسين 40 سنة، والطفل بحر بدرى السيد، 4 سنوات، وشقيقه كريم 5 سنوات، والطفل عدى صلاح بدرى 8 سنوات، هدى محمد عبد المجيد 38 سنة، إعدال محمد احمد 35 سنة.

وتوفى كلا من: "ياسمين ركابى أحمد 46 سنة، وسيد عبد الفتاح محمد 28 سنة، ومحمود سعيد جاد الكريم 55 سنة". وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المشرحةتحت تصرف النيابة، بينما تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي ومصابين اثنين إلى مستشفى ادفو العام، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.


حادث

الطريق الزراعى

جعفر الصادق

كوم امبو

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة