اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 01:51 م
خالد صلاح
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى اصطدام سيارة ملاكى بسور خرسانى بالسويس

السبت، 27 فبراير 2021 01:45 م
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى اصطدام سيارة ملاكى بسور خرسانى بالسويس تصادم سيارات - أرشيفية
السويس - سيد نون

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لقى شخصين مصرعهم بينهم أجنبى إنجليزى الجنسية، وأصيب اثنان آخران فى تصادم سيارة ملاكى بسور خرسانى بطريق السويس - عيون موسى. كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، تلقى إخطارا باصطدام سيارة ملاكى بطريق السويس - عيون موسى بسور خرسانى بالطريق، ما تسبب فى مصرع شخصين بينهم أجنبى الجنسية، يحمل الجنسية الإنجليزية، وإصابة اثنين آخرين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط شرطة مرور السويس، وقوات تأمين الطرق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق .

وقال مصدر طبي ، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام ، وجارى علاجهم ، ونقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام .

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين ، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

 

 

 


السويس

تصادم سيارة ملاكى بسور خرسانى

طريق السويس عيون موسى

مدير امن السويس

قسم شرطة الجناين

مشرحة مستشفى السويس العام

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