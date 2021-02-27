مصرع ربة منزل وإصابة والدها وابنيها في حادث انقلاب توك توك بالشرقية

لقيت ربة منزل فى العقد الثانى من العمر بمحافظة الشرقية مصرعها، فيما أصيب والدها ونجلاها فى حادث انقلاب توك توك بطريق "النوافعة- كفر صقر". وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فاقوس، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمستشفى فاقوس، بوصول كل من " وردة ال ع س" 25 سنة ربة منزل مقيمة جزيرة مطاوع كفر صقر، جثة هامدة، وإصابة والدها " السيد ع س" 60 سنة ونجليها " رانيا" 7 سنوات و" عمرو" فى حادث إنقلاب توك توك طريق النوافعة- كفر صقر، وجارى عمل التحريات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.