مستشار الرئيس للصحة: استمرار الإجراءات الاحترازية يمنع موجة كورونا الثالثة

كتب محمد عبد العظيم

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مع انحسار إصابات كورونا، وتخطي ذروة الموجة الثانية، ولكن هناك تسجيل يومى للحالات المصابة، والوباء لم ينته حتى الآن.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى: "علينا الاستمرار في اتباع الإجراءات لمنع زيادة أعداد الإصابات من جديد.. وهناك توقع بزيادة الأعداد خلال شهر أبريل المقبل وفق الظروف الاجتماعية وشهر رمضان.. ونتمنى عدم حدوث الأمر.. وهذا الفيروس معدى وينتشر من خلال التجمعات.. واتباع الإجراءات بدقة واحتراز يمنع هذه الموجة الثالثة".

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن مصر تسلمت 350 ألف جرعة من اللقاح الصينى سينو فارم، وهذا دليل على العلاقات الوثيقة بين مصر والصين، وفق محادثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الصينى، ونجرى حاليا جميع الاختبارات الخاصة بالهدية الصينية الـ 300 ألف جرعة التى تم تسليمهم مؤخرا، موضحا أن أولويات توزيعها تشمل استكمال الكوادر الطبية ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والدولة منذ بداية ظهور اللقاحات وتسعى إلى توفيرها بشكل كامل.

وتابع: "الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية والحكومة وكافة الجهات المعنية تدعم بكل قوة تصنيع اللقاحات محليا، ونجهز قدرتنا على هذا الأمر، لافتا إلى أن المؤسسات القائمة وشركات الأدوية المصرية، وبعض شركات المستلزمات الطبية، ساهمت في توفير الأدوية التي تساعد على التعامل مع أعراض فيروس، تقنيات وأماكن والقدرة على تصنيع اللقاحات سواء كورونا أو غيرها من اللقاحات.