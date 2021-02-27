اليوم السابع
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مد مبادرة دعم السياحة الداخلية فى مصر حتى 15 مايو المقبل

السبت، 27 فبراير 2021 07:25 م
مد مبادرة دعم السياحة الداخلية فى مصر حتى 15 مايو المقبل مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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قررت وزارتا الطيران المدنى والسياحة والآثار مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية فى مصر حتى 15مايو المقبل بدلًا من 28 فبراير الجارى، مع الالتزام بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

ويأتى هذا القرار فى إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التى تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

 

وجاء قرار مد تفعيل المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين، وكذلك أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الذين التقى بهم وزيرى الطيران المدنى، والسياحة والآثار خلال جولاتهم التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية، فى إطار الرحلات المكوكية التى يجرياها الوزيران فى محافظات مصر فخلال الستة أيام الماضية زار الوزيران كل من مدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الاحمر وكذا محافظات الاقصر وسوهاج.

 

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلى لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان،

 

وتقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصرى وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

 

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض على أسعار تذاكر دخول المصريين والعرب المقيمين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية، حيث سيطبق سعر موحد لهم وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، وذلك حتى منتصف شهر مايو 2021.

 

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار فى شهر يناير الماضى وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020.

 


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مبادرة دعم السياحة الداخلية

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الآثار

السياحة

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