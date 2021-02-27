محافظ البحيرة يعلن موافقة وزير الزراعة على إقامة معهد أزهرى بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إقامة على إقامة معهد دينى أزهرى إبتدائى على مساحة 9 قيراط ، تبرع أحد المواطنين بناحية النبراوية بمركز كفر الدوار .

ويأتى ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على مثل هذه المشروعات ذات النفع العام ، المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرارات الوزارية .

وجار إنهاء نقل الملكية واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك ، والحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية .