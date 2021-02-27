محافظ أسوان يحذر مروجى الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة عن حالات الإصابة بكورونا

أسوان - عبد الله صلاح

حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بنشر معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأيضاً زيادة هذه الحالات داخل بعض القرى والمناطق، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة الكاملة وهناك متابعة يومية للإجراءات المنفذة لعلاج المصابين بالمستشفيات والعزل المنزلى.

وفى نفس السياق أعطى اللواء أشرف عطية تعليماته لمدير عام المناطق الصناعية العميد أحمد عز بالتنسيق مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين الطبي لزيادة إنتاجه من أسطوانات الأوكسجين مع منح تخفيض 50 ٪ للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلى.

فيما أوضح مدير عام المناطق الصناعية بأنه في حالة ورود أي طلبات للحصول على أسطوانات أكسجين سيتم التنسيق مع المحافظة لتحويلها عن طريق أدارة المناطق الصناعية إلى مصنع تعبئة الأوكسجين بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، مشيراً إلى أن محافظ أسوان يتابع يومياً معدلات تعبئة أسطوانات الأوكسجين والتى تتوافر بأكثر من مصنع بداخل وخارج المحافظة.