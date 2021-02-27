محافظ أسوان: بدء مشروع تجديد شبكات الصرف بطريق الكورنيش والشوارع الداخلية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم البدء فى مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى للصرف الصحى بطريق كورنيش النيل القديم بداية من مسجد النصر حتى ميدان مجدى يعقوب بطول 1200 متر وبأقطار تتراوح ما بين 300 مللى إلى 400 مللى وبتكلفة 5 مليون جنيه بهدف القضاء على مشاكل الطفح نتيجة الكسورات بأهم محور حيوى داخل المدينة وهو طريق كورنيش النيل، بالإضافة إلى ميدان مجدى يعقوب وهو الذى يتوازى مع تحسين منظومة الصرف الصحى فى الشوارع الجانبية المطلة على الكورنيش.

وأشار إلى أنه تم إنهاء الخط العمومى للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى فى المسافة من المستشفى العسكرى وحتى محطة وقود الوطنية، مع إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى من ضمن المرحلة الأولى باعتمادات 44 مليون جنيه.

وكشف أشرف عطية أن هناك نقلة نوعية للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالى 2020/2021 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضاً إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى.

ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن خطة الإحلال والتجديد تتضمن رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الصحى ومنها محطات بركة الدماس والجوزيرة وسعد زغلول والبشارية و 13 بالشلال كمرحلة أولى، فيما سيتم العمل فى محطات الكرور وكيما 9، وكيما 10، فضلاً عن استكمال الأعمال بمحطة الجوزيرة كمرحلة ثانية، مشيراً إلى أنه فى نفس الوقت جارى إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بالشوارع والمناطق الداخلية مثل شوارع مستشفى أسوان العسكرى القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى من أجل القضاء نهائياً على مشاكل الطفح المتكررة فى هذه الشوارع.

وأضاف رفعت إسماعيل أن المرحلة الثانية ستشمل أيضاً مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل .