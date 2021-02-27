اليوم السابع
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خالد صلاح
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مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على ثلاثة من قادة مليشيات الشباب بالصومال

السبت، 27 فبراير 2021 04:40 م
مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على ثلاثة من قادة مليشيات الشباب بالصومال حركة الشباب الصومال
أ ش أ

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فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات على ثلاثة من أعضاء مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.


وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن العقوبات شملت كلا من أبوبكر علي آدم نائب قائد مليشيات الشباب، ومعلم أيمن، بالإضافة إلى مهد كرتاي.


ووفقا للوكالة فإن الحكومة الصومالية عملت على أن تتقدم الولايات المتحدة بقرار فرض العقوبات إلى مجلس الأمن الدولي، حيث رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار.. ووصفت إيريكا باركس روجلز من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، الخطوة بأنها مهمة نحو الاستقرار والسلام في الصومال.


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