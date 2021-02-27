لصوص المطرية يعترفون باحتراف سرقة مركبات التوك توك وبيعها "خردة"

كتب كريم صبحى - سليم على

قررت نيابة المطرية، إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح، لمحاكمتهم بتهمة سرقة مركبات التوك توك وبيع المركبات التى يستولون عليها لتجار الخردة. واعترف المتهمون بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة التوك توك بالإكراه وبيعها لأحد تجار الخردة، مقابل ثمن منخفض فى منطقة المطرية، مشيرين إلى أنهم قسموا الأدوار بينهم، حيث يستوقف أحدهم الضحية والثانى يشهر السلاح في وجهه والثالث يبيع "التوك توك" المسروق لأحد تجار الخردة .

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمطرية تخصص فى سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه، وحرروا محضرا بالواقعة.

بدأت القضية عندما كانت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية تلاحظ الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث استغاث بها سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وقرر بأنه حال سيره بـ"التوك توك" قيادته فى منطقة سكنه استوقفه (ثلاثة أشخاص)، وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ، وفور وصولهم فوجئ بهم يهددونه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على مركبة "التوك توك" كرهاً عنه ولاذوا بالفرار .

تتبعت القوة خط هروب المتهمين وتمكنت من ضبطهم حال استقلالهم "التوك توك" المستولى عليه، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض ) مستخدمان فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.