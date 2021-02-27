اليوم السابع
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لحظة انفجار مقهى بمدينة نيجنى نوفجورود فى روسيا وإصابة 3 أشخاص.. فيديو

السبت، 27 فبراير 2021 11:30 ص
لحظة انفجار مقهى بمدينة نيجنى نوفجورود فى روسيا وإصابة 3 أشخاص.. فيديو لحظة انفجار المقهى فى روسيا
محمد تهامى زكى

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نشرت وسائل إعلام روسية، مقطع فيديو للحظة الانفجار الذى وقع صباح أمس، الجمعة، فى مقهى ملحق بالطابق السفلى لمبنى سكنى مكون من تسعة طوابق فى مدينة نيجنى نوفجورود وسط روسيا، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

 

 

ووفقا لوكالة أنباء انترفاكس، فإنه يرجح أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز، بينما انهارت أجزاء من المبنى، فيما تحطمت نحو 100 نافذة نتيجة الانفجار، وأن السلطات المحلية أجلت 106 من السكان من المبنى.

 

 

وأشارت الوكالة الروسية، أنه لم يتضح على الفور سبب الانفجار، وأشارت التقارير فى البداية إلى أنه كان انفجارًا غازيًا، لكن مسؤولى الطوارئ المحليين قالوا إن المبنى السكنى لم يتم تحويله إلى غاز، كما أن المقاهى فى المبنى لا تستخدم الغاز أيضًا.

 


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