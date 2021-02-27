لحظة انفجار مقهى بمدينة نيجنى نوفجورود فى روسيا وإصابة 3 أشخاص.. فيديو

محمد تهامى زكى

نشرت وسائل إعلام روسية، مقطع فيديو للحظة الانفجار الذى وقع صباح أمس، الجمعة، فى مقهى ملحق بالطابق السفلى لمبنى سكنى مكون من تسعة طوابق فى مدينة نيجنى نوفجورود وسط روسيا، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

Режим ЧС ввели на территории Канавинского района Нижнего Новгорода из-за взрыва газа, который произошел в пристройке 12-этажного дома на Мещерском бульваре. Проводится обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем:https://t.co/xWdWgn50Cm



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/Xvkv1vY2K4 — ТАСС (@tass_agency) February 26, 2021

ووفقا لوكالة أنباء انترفاكس، فإنه يرجح أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز، بينما انهارت أجزاء من المبنى، فيما تحطمت نحو 100 نافذة نتيجة الانفجار، وأن السلطات المحلية أجلت 106 من السكان من المبنى.

#26Feb | En Nizhny Novgorod, Rusia, un edificio quedó destruido debido a una explosión por gas.



El cuerpo de rescate pudo salvar a una mujer que se encontraba entre los escombros.



pic.twitter.com/3eGsJZidbq — El Diario (@eldiario) February 26, 2021

وأشارت الوكالة الروسية، أنه لم يتضح على الفور سبب الانفجار، وأشارت التقارير فى البداية إلى أنه كان انفجارًا غازيًا، لكن مسؤولى الطوارئ المحليين قالوا إن المبنى السكنى لم يتم تحويله إلى غاز، كما أن المقاهى فى المبنى لا تستخدم الغاز أيضًا.