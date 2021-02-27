قواعد توصيل التيار الكهربائى للمستثمرين × 7 نقاط

كتبت ـ رحمة رمضان

حددت القواعد الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية والتجارية التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين وفقا للقواعد التى أقرها، وهو كالاتي :



1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر.



2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.



3- إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.



4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .



5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة



6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتــــهاء من تنفيذ الأعمال



7-الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوما.