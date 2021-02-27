اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 08:39 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على مسيرة بالأغوار الشمالية

السبت، 27 فبراير 2021 08:16 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على مسيرة بالأغوار الشمالية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
رام الله /أ ش أ/

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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على فلسطينيين مشاركين فى مسيرة للجبهة الديمقراطية، لمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ52، فى عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناشط الحقوقى عارف دراغمة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت صوب المشاركين فى المسيرة.

وفى ساق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من بحاته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة لم تعرف هويتها بعد من باحات المسجد، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

 


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مسيرة بالأغوار الشمالية

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