اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 02:00 م
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قطع المياه 10 ساعات عن بعض قرى المحلة لصيانة خط 800 مم بمحطة دمرو.. اليوم

السبت، 27 فبراير 2021 12:54 م
قطع المياه 10 ساعات عن بعض قرى المحلة لصيانة خط 800 مم بمحطة دمرو.. اليوم انقطاع المياه - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن قطع المياه من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى الواحدة بعد منتصف الليل عن 11 قرية بمركز ومدينة المحلة، لإصلاح وصيانة خط 800مم بالعزب القبلية، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن محطة مياه دمرو.

 

وأوضح البيان أن القرى التى ستتأثر بانقطاع المياه هى بشبيش، دمرو محلة حسن، ميت الليت، المعتمدية، الجابرية، نمرة البصل، الشهيدي، البنوان، سامول، محلة ابو علي.

 

وطالبت الشركة المستشفيات والمواطنين وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.


محافظه الغربيه

شركه مياه الشرب بالغربيه

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