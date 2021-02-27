قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 19 توجيها بشأن امتحانات النقل والشهادات

كتب ــ لؤى على

تنطلق صباح اليوم السبت 27 فبراير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالأزهر الشريف، حيث يؤدى الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية في: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية.

وفي إطار الاستعدادات النهائية التي اتخذها قطاع المعاهد الأزهرية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2020- 2021 م أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل واثناء الامتحانات على النحو الآتى:

1- التأكد من أوراق الأسئلة أنها خاصة كل صف أثناء وقت الامتحان.

2- على كل شيخ معهد إبلاغ الصحة بتوفير طبيب او زائرة صحية خلال فترة الامتحانات.

3- توفير غرفة عزل بكل معهد مجهزة بكافة مشتملاتها.

4- عدم تصوير أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

5- ممنوع دخول الموبايل اللجان سواء الطالب او العاملين باللجان وجميع الموبايلات مع مندوب الأمن وترك الكتب بجوار البوابة وعدم دخولها نهائيا .

6- زمن الامتحان سيتم توزيعه وقت وصوله وضرورة مطابقته بورقة الامتحان.

7- اختلاف امتحان طلاب العلوم الإسلامية من الصف الثاني الثانوي في اللغة الإنجليزية والإحصاء والمواطنة والاجتماع.

8- على كل شيخ معهد الانتهاء من التصحيح أولا بأول.

9- شرح المواد والمناهج من خلال أكفأ المعلمين في التعليم عن بعد.

10- على جميع المعاهد عمل إفادة بتسليم طلاب الشهادة الثانوية اسم المستخدم وكلمة المرور وتقوم الإدارة التعليمية بتجميعها وتسليمها للمنطقة.

11- الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد.

12- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والأخر عند الانتظار امام بوابات المعاهد.

13- التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم المعهد والانتظار بها .

14- الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة الامتحان .

15- غير مسموح بتناول الأدوات المكتبية أو الأدوات الوقائية بين الطلاب أثناء الامتحان حفاظا على صحتهم.

16- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب وكل ما يلزم شخصيا.

17- ممنوع التجمعات ويجب المغادرة من المعهد فور الانتهاء من الامتحان.

18- على جميع شيوخ المعاهد متابعة نظافة المعاهد من الداخل وتطهير المعاهد يوميا.

19- على جميع شيوخ المعاهد متابعة النوبتجية للمعاهد والمرور الدورى من مناديب الأمن والإدارة والمعاهد على النوبتجية في أوقات مختلفة.