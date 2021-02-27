غلق وتشميع 6 محال تجارية بعقار آيل للسقوط بالمنيا

شارك في حملة تنفيذ حملة غلق المحلات قوة أمنية من قسم شرطة بندر المنيا، وشرطة الدفاع المدني وإدارة رخص المحلات بالحي ولجنة المنشات الايله لسقوط ، مع استمرار اعمال الحملات لفرض الانضباط والالتزام بالقانون بالشارع المنياوي بناء تعليمات السيد العميد رئيس مدينة المنيا.

وبالانتقال لمتابعة عملية إخلاء المحلات الموجودة بالعقار وتشميعها بناء علي القرارات الصادرة حفاظا على أرواحهم وأرواح المواطنين من الماره وأصحاب السيارات، مع التاكيد علي اتخاذ الاجراءات القانونية وسرعة عمل اللازم.

حيث تلقت غرفة عمليات المدينة بلاغًا يفيد بحدوث تصدع واضح وشروخ داهمه الخطورة في العقار رقم 23 والكائن بشارع ابن خصيب بحي شمال المنيا.

وانتقل مهندسو الحي إلى موقع العقار، وتبين من المعاينة وجود شروخ جسيمة بطوابق العقار، ما يهدد بانهياره في اي وقت ،هذا وقد أصدرت لجنة المنشآت الآيلة لسقوط قرارات تشمل الهدم و الإخلاء للسكان والمحلات ،تحريرت بذلك المحاضر اللازمة بقسم شرطة المنيا لهذا العقار بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته قال محمود حسين رئيس حي شمال، أنه تم فصل كافة المرافق الموجودة بالعقار كهرباء وغاز ومياه ، تمهيدا لتسليم العقاربسرعة لتنفيذ قرار الهدم.