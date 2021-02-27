اليوم السابع
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عميد آداب عين شمس يتفقد امتحانات التيرم الأول ويؤكد: منع الدخول بدون الكمامة

السبت، 27 فبراير 2021 02:32 م
عميد آداب عين شمس يتفقد امتحانات التيرم الأول ويؤكد: منع الدخول بدون الكمامة عميد آداب عين شمس يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول
كتب ــ محمود راغب

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تفقد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تعرف خلال جولته باللجان على آراء الطلاب فى الامتحانات ومدى توافقها مع ما تم دراسته.

 وأكد عميد الكلية خلال الجولة، على اهتمام إدارة الكلية بتيسير عملية الامتحانات على الطالب وتذليل كل العقبات التى يمكن أن تواجه الطالب، كما أوضح أن الامتحانات بدأت اليوم 27 فبراير 2021 وتنتهى يوم 30 مارس المقبل، ويتم تقسيم الامتحانات إلى 4 فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهى فى الرابعة عصرا، وتبلغ مدة اللجنة الواحدة ساعة ثم الاستراحة ساعة بين كل لجنة وأخرى لتعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى جاهزية أفراد الأمن والدفاع المدنى والتأكد من سلامة أجهزة الانذار وطفايات الحريق والتأكيد على عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من لجان الامتحانات، وكذلك استعداد الطاقم الطبى بالكلية وتزويده بأدوات الاسعافات الأولية فى حال اكتشاف أى اشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا واتباع اللازم.

كما تم مراعاة الإجراءات الاحترازية أيضا خلال تسليم أوراق الإجابة إلى الكنترولات من خلال نقلها فى صناديق بلاستيكية معقمة حدا من حدوث العدوى وحفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

 

 

 


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امتحانات الفصل الدراسى

الفصل الدراسى الأول

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