علماء يعثرون على عربة أثرية قرب مدينة بومبي الإيطالية

رويترز

كشف علماء آثار عن عربة مراسم أثرية فريدة ترجع إلى الإمبراطورية الرومانية من فيلا خارج مدينة بومبي التي دفنها انفجار بركاني سنة 79 ميلادية.

وعثر العلماء على العربة رباعية العجلات بحالة حفظ تامة تقريبا والمصنوعة من الحديد والبرونز والقصدير قرب حظائر خيول فيلا قديمة في شيفيتا جوليانا على بعد نحو 700 متر شمالي أسوار بومبي القديمة.

وقال ماسيمو أوزانا المدير المنتهية ولايته لموقع بومبي الأثري إن العربة هي الأولى من نوعها التي تكتشف في المنطقة بعد اكتشاف عربات في السابق كانت تستخدم في أغراض مثل النقل والعمل.

وقال أوزانا "هذا كشف استثنائي يطور فهمنا للعالم القديم".

ووصفته وزارة الثقافة بأنه "كشف فريد لا سابقة له في إيطاليا".

وتبعد بومبي 23 كيلومترا جنوب شرقي نابولي وكان يسكنها 13 ألف نسمة عندما دفنها الرماد والحصى والتراب الناتج عن انفجار بركاني قوته تعادل قوة انفجار قنابل ذرية كثيرة.