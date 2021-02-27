صحة كفر الشيخ: فحص 21634 سيدة ضمن رئيس الجمهورية "للعناية بصحة الأم والجنين"

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، إنه تم فحص 21634 سيدة، ضمن رئيس الجمهورية، "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، جاء ذلك ذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى مساء الخميس الماضي.

وأضافت، وكيل صحة كفر الشيخ، أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق، حيث تم فحص 3131 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3027 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 2836 سيدة تم فحصها.

كما أكدت على استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري .

وقالت سلام، إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أوضحت أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1073 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 92 ألف و674 طفل.