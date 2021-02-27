اليوم السابع
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شعبة الاستثمار العقارى تلزم شركات التسويق بوقف عروض "كاش باك"

السبت، 27 فبراير 2021 10:00 ص
شعبة الاستثمار العقارى تلزم شركات التسويق بوقف عروض "كاش باك" عبير عصام عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية
كتب هانى الحوتى

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قالت عبير عصام عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة قررت مخاطبة شركات التسويق العقاري بوقف عروض الكاش باك وهي عبارة عن تنازل شركة التسويق للعميل على نسبة من العمولة في مقابل شراء الوحدة، كما ألزمت الشركات أعضائها بوقف التعامل مع مسوق يثبت تقديم هذه العروض.
 
 
وفي سياق متصل، قررت الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، تعيين عبير عصام برئاسة لجنة تنمية المشروعات الصغيرة بالشعبة، وستتولى اللجنة حصر الشركات من أعضاء الشعبة البالغ عددهم 400 شركة عقارية، الراغبة في الاستثمار بوحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتولى هيئة التنمية الصناعية طرحها، كما ستزور الشعبة مدينة أسوان يوم 18 مارس المقبل لتفعيل تواجد الشعبة في المحافظات، وعدم حصر تواجدها في القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط، علاوة على طرح بروتوكول تعاون بين أعضاء الشعبة مع جمعية الصناعات الصغيرة في مدينة السادس من أكتوبر، والتي تقدمت إلى شراء قطعة أرض 2 مليون متر مربع من جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
 
وعقدت الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، لمناقشة ظاهرة "كاش باك" في القطاع العقارى، ووضع حلول جذرية لتنظيم عمل شركات التسويق العقاري.
 
وفي هذا الصدد انتقد رجال أعمال، استمرار تقديم بعض شركات التسويق العقاري عروض "كاش باك"، وهي عبارة عن تنازل شركة التسويق للعميل على نسبة من العمولة في مقابل شراء الوحدة، معللين السبب إلى مخاوف تعثر الشركات العقارية في استكمال تنفيذ المشروعات لارتفاع مصاريف البيع والتسويق إلى 15% من قيمة الوحدة، مطالبين بسرعة إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق.
 

شعبة الاستثمار العقارى

كاش باك

شركات التسويق

اخبار الاقتصاد

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