تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 26-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 19.00 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وواصل الدولار الأسترالى تراجعه بعد أن تجاوز 0.80 دولار أمريكى أمس الخميس للمرة الأولى منذ فبراير 2018، لينزل 0.6 % إلى 0.78195.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر 19.00 جنيه للشراء. 19.25 جنيه للبيع.19.00 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 19.00 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.02 جنيه للشراء. 19.02 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.98 جنيه للشراء. 18.98 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.