تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021

كتبت ــ سماح حمدى

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسجل الدولار فى بنكي الأهلى المصرى مصر ثباتا عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

قبع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات العالية المخاطر أمس الخميس، إذ أوقدت إشارات على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي شرارة تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.63 جنيه للشراء. 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء. 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.