اليوم السابع
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تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:51 ص
تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021 الدولار
كتبت ــ سماح حمدى

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسجل الدولار فى بنكي الأهلى المصرى مصر ثباتا عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.
 
قبع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات العالية المخاطر أمس الخميس، إذ أوقدت إشارات على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي شرارة تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

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الدولار

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