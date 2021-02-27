اليوم السابع
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زيادة معدلات رحلات طيران التشيك وأوكرانيا إلى مرسى علم بداية من نصف مارس

السبت، 27 فبراير 2021 12:00 ص
زيادة معدلات رحلات طيران التشيك وأوكرانيا إلى مرسى علم بداية من نصف مارس مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كشفت مصادر سياحية بمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، عن ارتفاع معدلات رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى بداية من النصف الثانى من شهر مارس المقبل . 

وأكدت المصادر السياحية فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه من المقرر ارتفاع معدلات الرحلات البولندية إلى 7 رحلات بداية من 13 مارس المقبل، وكذلك ارتفاع معدلات الرحلات التشيكية إلى 5 رحلات وكذلك الرحلات الأوكرانية لرحلتين بدلا من رحلة واحدة، مع استمرار وصول رحلة أسبوعيا من سويسرا.
 
كما توقع خبراء السياحة استئناف رحلات وجهات جديدة لمرسي علم، حيث أن مطار مرسي علم الدولى يستقبل أسبوعيا قرابة 14 رحلة من المقرر من بداية النصف الثانى لشهر مارس أن نستقبل قرابة 20 رحلة دولية من الدول المختلفة معظمها أوروبية .
 
وفي مدينة الغردقة من المقرر أن ترتفع معدلات الرحلات الالمانية لمدينة الغردقة، وكذلك وصول رحلات من دولة كازاخستان بواقع 37 رحلة شهريا خلال شهر مارس المقبل . 

 


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