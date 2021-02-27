رحلة ضبط عاطلين بكمية من الحشيش بدأت بالإسكندرية وانتهت قبل وصولهما المنيا

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما، وبحوزتهما 35 طربة حشيش في الجيزة، أنهما تحصلا على المضبوطات من تاجر بالإسكندرية، وكانا في طريقهما إلى محل إقامتهما بمحافظة المنيا، لترويجها بين عملائهما، وتوجها إلى منطقة المنيب، لاستقلال سيارة ميكروباص، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما.

أضاف المتهمان أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، والبالغ قيمته 122 ألف جنيه، من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأرشدا عن هوية المتهم المتورط في بيع المضبوطات لهما، وجاري تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة للقبض عليه.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطلين في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد هشام فتحي، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبطهما، وبحوزتهما 35 طربة حشيش، ومبلغ مالي، قبل ترويجهما المضبوطات على عملائهما.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للإتجار بها، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.