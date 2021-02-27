رئيس جامعة الزقازيق ينعى الدكتور خالد عبدالبارى: قدم الكثير للجامعة

الشرقية- فتحية الديب

نعى الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق الحالى، الراحل الدكتور "خالد عبد البارئ" رئيس جامعة الزقازيق السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقال "شعلان" لـ"اليوم السابع" إن الحزن يسيطر على جامعة الزقازيق، والراحل قدم الكثير لجامعة الزقازيق، وأنه عطاء صاحب رحلة عطاء مستمر، وهو فقيد جامعة الزقازيق والشرقية كلها.

وكان الدكتور "خالد عبد البارئ" رئيس جامعة الزقازيق السابق، والرئيس الأكاديمي لجامعة" هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، إثر إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور خالد عبد البارئ رئيس جامعة الزقازيق، من مواليد قرية اكوة التابع لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق، ولديها 3 أبناء "محمد" طبيب أسنان و"مصطفى" مهندس و" أية" طبية.

وسبق وشغل "عبد البارى" عدة مناصب منها وكيل كلية الطب البشرى، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، وأمينا للجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، ونائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومستشارا لوزير التعليم العالى لشئون المستشفيات الجامعية، ثم رئيسا لجامعة الزقازيق لمدة 4 سنوات.،لمدة تزيد عن 4 سنوات حقق خلالها تحسن ملحوظ فى مختلف المجالات، إلى بلوغه سن المعاش.