رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول

الإسكندرية - أسماء على بدر



رئيس-جامعة-الاسكندرية-يتفقد-لجان-الامتحانات-(1)







رئيس-جامعة-الاسكندرية-يتفقد-لجان-الامتحانات-(2)







رئيس-جامعة-الاسكندرية-يتفقد-لجان-الامتحانات-(3)







رئيس-جامعة-الاسكندرية-يتفقد-لجان-الامتحانات-(4)







رئيس-جامعة-الاسكندرية-يتفقد-لجان-الامتحانات-(5)







رئيس-جامعة-الاسكندرية-يتفقد-لجان-الامتحانات-(6)







رئيس-جامعة-الاسكندرية-يتفقد-لجان-الامتحانات-(7)







رئيس-جامعة-الاسكندرية-يتفقد-لجان-الامتحانات-(8)





بدأت صباح اليوم السبت ، امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع كليات جامعة الإسكندرية وفقاً للجداول المعلنة بالكليات، حيث تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة ، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجمع العلوم الإنسانية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، والتى بدأت بتنظيم دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعى، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتحديد علامات على بوابات الجامعة تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات.

كما اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العملية الامتحانية وانتظامها خلال الفترة القادمة، فى ظل الإعداد الجيد والدقة فى الالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية، مشدداَ على توفر كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.

واتخاذ سبل الأمن الصحى داخل كل لجنة، وأكد على عمداء الكليات ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجنة الامتحان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكليات ، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى.

كما أكد على العمداء ضرورة إتباع أسس الوقاية والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية، وغلق جميع أماكن التجمعات.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الجامعة خلال مجلس الجامعة المنعقد اول أمس، أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظراً للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم او المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة الاشتباه أو الإصابة للطالب وفقاً لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات بعد الشفاء أو التأكد من عدم الإصابة، وبالنسبة لطلاب السنوات النهائية المصابين أو المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، فسيتم عقد إمتحان استثنائى لهم فى الفصل الصيفى بحيث يتم تخرجه مع طلاب دفعته.

وأشار رئيس الجامعة أن الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول مباشرة، وتستمر لمدة 15 أسبوع، بما يحقق استكمال العام الدراسى، موضحاً أنه سيتم تقسيم الطلاب داخل المحاضرات، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملى لتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا للأعداد المقررة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.