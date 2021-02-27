رئيسا جامعة السويس والأقصر: توفير المناخ المناسب للطلاب بأول أيام امتحانات الترم الأول

المحافظات - أحمد مرعى - سيد نون

تفقد الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، امتحانات الفصل الدراسى الأول بعدد من الكليات بالجامعة، اليوم، للاطمئنان من سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تفقد رئيس الجامعة كليات العلوم، التكنولوجيا والتعليم، رافقه دكتور على حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للوقوف على حسن سير العملية الامتحانية، والتأكد من التزام الجميع بالتطبيق الصارم لإجراءات الوقاية المطلوبة.

وأكد "الشرقاوي" خلال جولته على أهمية توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأجل إتمام امتحاناتهم على الوجه الأكمل، سواء من حيث توفير الإمكانات المادية أو البشرية الميسرة لإجراء الامتحانات بما يتماشى مع معايير الجودة المطلوبة.

وبدأ ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات جامعة السويس ، اليوم وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التى حرصت إدارة الجامعة على توفيرها والتأكيد عليها حفاظا على صحة أبناء الجامعة والعاملين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن .

وفى الأقصر، قام الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت 27/2/2021، بجولة تفقدية لكلية الآثار، وذلك للاطمئنان على سير عملية امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة، مقرات وقاعات الامتحانات والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكد على ضرورة تواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بساعة لعدم حدوث أى تزاحم، وتوافر كواشف الحرارة والكمامات والمطهرات والمعقمات عند مداخل الكلية مع ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات طوال فترة الامتحان، وضرورة انصراف الطلاب عقب انتهاء الامتحانات، وعدم وجود أى تجمعات نهائياً داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.

كما أكد الدكتور محجوب على التعقيم المستمر لكافة مقرات وقاعات الامتحانات قبل كل فترة امتحان، شهد الجولة التفقدية الدكتور بدوى إسماعيل عميد الكلية، والدكتور منصور النوبى العميد السابق للكلية، وأعضاء هيئة التدريس وأمين عام الجامعة المساعد.

كما شهد رئيس جامعة الأقصر، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 بكلية السياحة والفنادق وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث قام الدكتور محجوب بزيارة تفقدية للكلية للاطمئنان على سير الامتحانات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وعلى بوابات التطهير والتعقيم.

كما شدد على ضرورة التزام الطلاب أثناء دخولهم من بوابات الكلية بالمرور على كبائن التعقيم الذاتى المجهزة بأربعة رشاشات، والكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الكلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستيفاء قاعات الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الكلية.

وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بالمرور على مقرات وقاعات الامتحانات والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، كما شدد الدكتور محجوب على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الزيارة التفقدية الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد الكلية، والدكتور أحمد عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مايكل مجدى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد سليمان عبدالحليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأمين عام الجامعة المساعد.



رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآثار (1)



رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآثار (2)