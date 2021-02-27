اليوم السابع
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خارجية الكويت تعلن تأييد السعودية فى ردها على تقرير أمريكا عن جمال خاشقجي

السبت، 27 فبراير 2021 10:42 ص
خارجية الكويت تعلن تأييد السعودية فى ردها على تقرير أمريكا عن جمال خاشقجي وزير الخارجيه الكويتى أحمد ناصر المحمد الصباح
وكالات

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم السبت، عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به، حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. ‏
 
وشددت الوزارة، على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة، ‏بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إقليمياً ودولياً، في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
 
وأكدت الوزارة، على رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
 
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، ردا على التقارير الصادرة أمس الجمعة، من الاستخبارات الأمريكية، حول قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وقالت الخارجية في البيان التى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "‎تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ".

وأضافت: "تشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة."


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