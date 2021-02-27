اليوم السابع
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حركة فتح: سنتوجه لكافة الفصائل والشعب الفلسطينى للمشاركة فى قائمة انتخابية واحدة

السبت، 27 فبراير 2021 09:40 م
حركة فتح: سنتوجه لكافة الفصائل والشعب الفلسطينى للمشاركة فى قائمة انتخابية واحدة جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله /أ ش أ/

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أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن اللجنة المركزية للحركة قررت التوجه لفصائل العمل الوطنى كافة، وكل مكونات الشعب الفلسطينى من قطاع خاص وأكاديمى ونقابى لحثهم على المشاركة فى قائمة انتخابية واحدة تعبر عن طموحات المواطنين.

وقال الرجوب - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /السبت/ - إنه تم وضع خارطة طريق لضبط الوضع التنظيمى فى حركة "فتح"، وإقرار آليات تضمن وحدة المفاهيم والمعايير لاختيار المرشحين بما يضمن تشكيل قائمة تعبر عن طموحات وتطلعات شعبنا ومصالحه فى شتى القطاعات.

وشدد على التزام حركة "فتح" بمسار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسى لتعزيز الحريات يفتح الآفاق لإيجاد بيئة ايجابية لحراك شعبى جماهيرى لخوض العملية الديمقراطية فى أجواء صحية ومريحة للجميع.

وعبر الرجوب عن أمله من الجميع فى إدراك دلالات المرسوم وإزالة كافة عقبات الماضى وتداعيات الانقسام من وقف للمساءلات والاستدعاءات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء كل المظاهر التى كانت سببا فى تسميم الأجواء فى الفترة الماضية.

وأكد الرجوب أن نسبة التسجيل للانتخابات المقبلة مؤشر على رغبة الفلسطينيين للمشاركة فيها.. مشددا على "ضرورة أن نبنى عليها لإنهاء الانقسام وتجاوز الوضع الاستثنائى الذى يعيشه شعبنا".

 


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