اليوم السابع
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حبس 10 متهمين ضبطوا بحوزتهم كمية من المخدرات فى القناطر الخيرية

السبت، 27 فبراير 2021 12:52 م
حبس 10 متهمين ضبطوا بحوزتهم كمية من المخدرات فى القناطر الخيرية حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد، حبس 10 متهمين بالاتجار في المخدرات والهاربين من أحكام وشديدى الخطورة "مسجلين خطر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم خلال حملة أمنية بمركز القناطر الخيرية.

وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط 10 متهمين بالاتجار في المخدرات والهاربين من أحكام وشديدى الخطورة "مسجلين خطر" خلال حملة أمنية بمركز القناطر الخيرية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بقيام حملة مكبرة بمدينة ومركز القناطر لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بلغت أوزانها بلغت 2 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط عاطل بحوزته 7 كيلو إستروكس و460 ألف جنيه و200 جرام حشيش وبندقية خرطوش و3 هاربين من جنايات شديدى الخطورة، وعدداً من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتحررت المحاضر اللازمة وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مباحث القليوبية

مخدرات

الاتجار بالمخدرات

نيابة القناطر الخيرية

الاستروكس

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