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جنايات القاهرة تقضى بالحبس سنة لعاملين بتهمة تعاطى المواد المخدرة

السبت، 27 فبراير 2021 10:57 ص
جنايات القاهرة تقضى بالحبس سنة لعاملين بتهمة تعاطى المواد المخدرة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بمقهى،  ونجار بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطي المواد المخدرة في الدرب الأحمر. 

 
 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.
 
 
 كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «رائد.ع»، ، عامل بمقهى و«سيد.ش»، ، نجار بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكذلك جوهر الحشيش المخدرة وحيازة المتهم الأول لجوهر المورفين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.‎

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