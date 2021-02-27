جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الطوابع المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد جويلى مدير الجمرك وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات بالاشتباه فى مشمول أحد الطرود البريدية الواردة من أمريكا بالبوليصة رقم EH018518348us رحلة رقم 1850 باسم س. ع بالقاهرة.

وتم تكليف محمد عبدالعال محمد رئيس قسم التعريفة وطارق الدسوقى مدير إدارة الحركة بمعاينة وفحص الطرد فتبين وجود كتاب بداخلة 425 طابعا يشتبه أن تكون من الطوابع المخدرة، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأنها طوابع مخدرة.

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 6 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.