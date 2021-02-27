جامعة المنصورة تحيل واقعة تعقيم قاعة الامتحانات فى وجود الطلاب للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

أصدرت جامعة المنصورة بيان توضح فيه ملابسات واقعة انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال قيام أحد العاملين بتطهير قاعة الامتحانات، أثناء وحود عدد من الطلاب داخل القاعة.

وأشارت الجامعة أنه فى إطار ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعى بشأن فيديو نسب لجامعة المنصورة لأحد العاملين يقوم بإجراء عملية تعقيم إحدى قاعات الامتحانات بشكل لا يتوافق مع معايير وأسلوب إجراء عمليات التعقييم.

وبالتحرى تبين صحة الواقعة بأحد قاعات الامتحان بكلية التربية، وأثناء قيام أحد العاملين بتعقيم إحدى قاعات الامتحان فى فترة الاستراحة بين الامتحانات والمخصصة لتعقيم القاعات بين فترات الامتحان المختلفة، وفقا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة أثناء الامتحانات، قام مجموعة من الطلاب بالدخول لقاعة الإمتحان قبل الانتهاء من عملية التعقيم وقام العامل بالإستمرار فى عملية التعقيم على الرغم من تواجد الطلاب، مخالفا بذلك القواعد المتبعة فى هذا الشأن.

وقد قامت إدارة الجامعة بإحالة الواقعة للتحقيق وسيتم توقيع العقوبة الرادعة للمسئولين عن ذلك.