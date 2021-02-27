تنفيذ 780 حكما قضائيا وضبط 5 قضايا مخالفات لمخابز بلدية في أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، وتضمنت الجهود ضبط 780 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 162 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 28 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 401 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 186 محكوم عليهم فى جنح المخالفات وتم ضبط 4 قضايا جنايات .

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت قضيتي استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وتحرير 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية وتحرير 9 قضايا عدم حمل شهادة صحية و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.