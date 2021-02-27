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تفاصيل عقد امتحانات مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية بالمراحل التعليمية

السبت، 27 فبراير 2021 04:00 ص
تفاصيل عقد امتحانات مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية بالمراحل التعليمية مدارس دولية
كتب محمود طه حسين

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أعلن قطاع التعليم الضوابط المنظمة لامتحانات طلاب مدارس الهوية لطلاب المدارس الدولية بمرحلة التعليم الأساسى والثانوى العام، حيث تقوم المدارس تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان فى مواد الهوية اللغة العربية والدراسات وتكون مدة الامتحان 90 دقيقة.
 
وبالنسبة لطلاب التعليم الأساسى من الصف الرابع حتى الثالث الاعدادى، اللغة العربية 10 أسئلة بـ 100 درجة، و4 أسئلة فى مادة الدراسات بـ 40 درجة، أما طلاب المرحلة الإعدادية فى اللغة العربية 10 أسئلة بـ 100 درجة، والدراسات الاجتماعية 5 أسئلة بـ 40 درجة
 
وتعقد امتحانات مواد الهوية لطلاب المرحلة الثانوية طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المقرر لهم أداء امتحانات ورقية، عدا التربية الدينية والوطنية، على أن تعقد امتحانات الترم الثانى طبقا لاختبارات شهور فى مارس وإبريل ومايو للطلاب من المرحلة الابتدائية حتى 2 ثانوى، على أن تحسب نتيجة الطالب فى الفصل الدراسى الأول ومتوسط درجاته فى امتحانات الشهور على أن تقوم الإدارة التعليمية بالتنسيق مع المدارس بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإخطار الطلاب بوقت كاف قبل انعقاد الامتحانات على أن تعقد باقى امتحانات مواد الهوية التربية الدينية والوطنية نهاية الترم الثانى أسوة بطلاب المدارس الرسمية.
 
 

التربية والتعليم

امتحان طلاب المدارس الدولية

مواد الهوية بالمدارس الدولية

اخبار مصر

اخبار مصريه

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