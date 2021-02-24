ضوابط امتحان مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية

كتب محمود طه حسين

أعلنت اليوم الأربعاء، ضوابط تنظيم امتحانات مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية فى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادى بالمدارس الدولية ومدارس العلوم والتكنولوجيا والتى تضمنت، فبالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادى بالمدارس الدولية تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان مجمع متعدد التخصصات فى مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

ويعقد بنفس ضوابط وقواعد وتوقيتات امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادى، على أن يكون الوقت المخصص للامتحان 90 دقيقة أما باقى مواء الهوية القومية التربية الدينية والتربية القومية تعقد فى نهاية الفصل الدراسى الثانى مع باقى الطلاب، كما أن الأسئلة فى اللغة العربية 17 سؤالاً بواقع 80 درجة، والدراسات الاجتماعية 8 أسئلة بواقع 40 درجة.

وبالنسبة لطلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا تلك المدارس لها طبيعة خاصة فتظل امتحاناتهم أسوة بما هو متبع فى الأعوام السابقة، وتلتزم الإدارات التعليمية بإعداد الامتحانات الخاصة بالمدارس الخاصة والخاصة لغات أسوة بما هو متبع بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.