اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم بورسعيد: تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا فى اليوم الأول للامتحانات

السبت، 27 فبراير 2021 02:26 م
تعليم بورسعيد: تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا فى اليوم الأول للامتحانات الدكتور نبوى باهى وكيل تعليم بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت - أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول، عن تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا. 

وأوضحت المديرية فى بيانها، أنه تم التعامل مع الحالة وفقاً للضوابط الوقائية والاحترازية التى يتم تنفيذها من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة

وأدى 5324 طالبا وطالبة، بالصف الأول الثانوي، امتحانات مادتى اللغة العربية والأحياء، حيث إن إجمالى الطلاب بالمدارس الحكومى 4211 طالبا وطالبة، وبالمدارس الخاصة 802 طالب وطالبة، وطلاب المنازل 294 طالبا وطالبة، وحالات الدمج 17 طالبا وطالبة

وتم إجراء الامتحانات فى 24 مدرسة حكومى و 8 مدارس خاصة، ولم تسجل غرفة العمليات أية شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان.

كما تمكن بعض الطلاب من الدخول على جلسة الإمتحان عن طريق الشريحة فى إمتحان اللغة العربية، وتم مد فترة الامتحان حتى الساعة 12 بقرار من غرفة العمليات المركزية الوزارية وتم عمل محاضر جماعية للطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان.


بورسعيد

تعليم بورسعيد

تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا

امتحانات الفصل الدراسى الاول

امتحان الصف الاول الثانوى

اصابة طالب باشتباه بفيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تغطية خاصة لتفاصيل مد وقت امتحان العربى لأولى ثانوى بامتحانات التيرم الأول

السبت، 27 فبراير 2021 02:09 م

مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تعلن حالة الطوارئ خلال امتحانات نصف العام.. إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب والمعلمين.. بوابات تعقيم وأجهزة كشف حرارى قبل الدخول للجان.. ومنع اصطحاب التليفون المحمول

السبت، 27 فبراير 2021 02:00 م

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات وسط إجراءات صارمة.. خطة متكاملة بجامعة بنى سويف.. و"دمياط والوادى الجديد والإسكندرية" تطبق كافة الإجراءات الوقاية.. كفر الشيخ: شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات

السبت، 27 فبراير 2021 01:00 م

"تعليم الإسكندرية": لن يضار أى طالب بسبب سقوط سيستم امتحان الثانوية العامة

السبت، 27 فبراير 2021 12:47 م

ننشر جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الأزهرى

السبت، 27 فبراير 2021 12:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة