تعليم بورسعيد: تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا فى اليوم الأول للامتحانات

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت - أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول، عن تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضحت المديرية فى بيانها، أنه تم التعامل مع الحالة وفقاً للضوابط الوقائية والاحترازية التى يتم تنفيذها من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

وأدى 5324 طالبا وطالبة، بالصف الأول الثانوي، امتحانات مادتى اللغة العربية والأحياء، حيث إن إجمالى الطلاب بالمدارس الحكومى 4211 طالبا وطالبة، وبالمدارس الخاصة 802 طالب وطالبة، وطلاب المنازل 294 طالبا وطالبة، وحالات الدمج 17 طالبا وطالبة.

وتم إجراء الامتحانات فى 24 مدرسة حكومى و 8 مدارس خاصة، ولم تسجل غرفة العمليات أية شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان.

كما تمكن بعض الطلاب من الدخول على جلسة الإمتحان عن طريق الشريحة فى إمتحان اللغة العربية، وتم مد فترة الامتحان حتى الساعة 12 بقرار من غرفة العمليات المركزية الوزارية وتم عمل محاضر جماعية للطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان.