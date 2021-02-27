اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم المنيا: إجراءات احترازية مشددة ولجان متابعة لامتحانات التيرم الأول

السبت، 27 فبراير 2021 11:13 ص
تعليم المنيا: إجراءات احترازية مشددة ولجان متابعة لامتحانات التيرم الأول امتحانات - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة بجميع مراكز المحافظة.

كما تم تكليف لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات، كما تم التوجيه بتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، والذى وجه بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والطب البيطري، فى تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.

وأضاف وكيل الوزارة أن اليوم بدأت امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.


مديريه التربيه والتعليم

امتحانات

امتحانات الفصل الدراسى الاول

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة